Орешкин назвал минусы повышения налоговой нагрузки на бизнес

Повышение налоговой нагрузки на бизнес не является продуктивным решением. Об этом заявил 15 июня помощник президента РФ Максим Орешкин.

В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников также подчеркнул, что российской экономике помогут частные инвестиции, а любое увеличение налоговой нагрузки лишь подорвет их рост.

«С одной стороны бюджетная политика должна быть сбалансирована, ДКП (денежно-кредитная политика Ред.) должна быть нейтральной. Роль частных инвестиций. Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», — уточнил Решетников.

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