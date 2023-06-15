Заммэра Сергунина рассказала о программе «Сделано в Москве»

Программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве», стартовавшая в столице осенью 2022 года, объединяет уже около 2000 компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот. Продажи участников программы „Сделано в Москве“ к маю выросли на четверть — на 26 процентов», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа «Сделано в Москве» позволяет столичным компаниям представлять свою продукцию на одноименной онлайн-платформе, специальных витринах крупнейших маркетплейсов России и разнообразных мероприятиях

Московский опыт продвижения локальных брендов оценили коллеги из регионов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) город подписал соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми.

За рубежом товары из Москвы продвигаются под единым брендом Made in Moscow. Одноименная программа реализуется в столице с 2017 года. За это время на международных выставках были представлены свыше 1,5 тыс. столичных компаний. Программа помогает столичному бизнесу находить новых партнеров, подписывать экспортные контракты, увеличивать объемы продаж на внешних рынках и знакомить со своими брендами иностранных потребителей.

«С учетом обстановки на внешних рынках город переориентировался на работу с дружественными странами. В этом году компании из разных отраслей — от технологического сектора до производства продуктов питания — представят свои товары на выставках в Индии, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других государствах-партнерах», — отметила Наталья Сергунина.