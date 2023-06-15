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ВС Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник

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Фото: gpk.gov.by
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В Гомельской области Белоруссии сбит ударный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики в четверг, 15 июня.

Уточняется, что инцидент произошел в конце прошлого месяца.

«В Лоевском районе пограничным нарядом <…> в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь. В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается также, что в ходе осмотра местности были обнаружены и изъяты множественные металлические элементы беспилотника со следами термического воздействия.

Назначена проверка в рамках Уголовного кодекса (УК) Белоруссии.

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Днем ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в конфликт на Украине, если против страны будет совершена агрессия.

До этого, 8 июня, Лукашенко отметил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение других государств. По его словам, Запад «зацепился» за Украину, чтобы «подмять» Россию, и призвал остановить конфликт.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, за день до этого назвал вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства значимым на фоне растущей напряженности на внешних границах. По его мнению, РФ и Белоруссия смогли многого добиться в сфере интеграции. Он подчеркнул, что Москва и Минск планируют расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

В апреле президент Белоруссии сообщал, что в страну с Украины потоком идет оружие. По его словам, правоохранители обнаружили несколько схронов диверсантов с Украины. Месяцем ранее МВД республики предупредило, что экстремистские и террористические группировки могут попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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