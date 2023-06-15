Девушка утонула в реке на Урале из-за перевернувшейся лодки

В Свердловской области 18-летняя девушка погибла на реке Шумиха у города Ревда. В ночь на 15 июня она в компании друзей каталась на лодке, но та неожиданно перевернулась.

«ТагилСити.Ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области пишет, что девушка была жительницей Ревды. Она с друзьями отдыхала на Ново-Мариинском пруду, около реки. После того как лодка перевернулась, четыре человека смогли выбраться на берег, а девушка погибла.

По факту случившегося СУ СКР по Свердловской области начал проверку.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что на территории Петергофа погибли две школьницы, утонув в Никольском пруду. Обе девочки являлись гражданками Таджикистана.