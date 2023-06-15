Музыкант Князев раскрыл секрет успеха группы «Король и Шут» в программе «Соль»

Лидер группы КняZz Андрей Князев раскрыл секрет успеха группы «Король и Шут» в интервью легенде рок-музыки Александру Ф. Скляру и рэперу Ричу в программе «Соль», передает корреспондент «Известий» Олег Барышев 15 июня.

«КиШ» несомненно вошел в историю русского рока, однако после смерти одного из фронтменов группы, Михаила Горшенева, в 2013 году группа распалась. Один из ее бывших музыкантов, Андрей Князев, создал сольный проект, и вселенная «Короля и Шута» продолжила свое развитие благодаря группе КняZz.

«Мы выбрали свое дело и свою культуру и ее развивали. Таким образом, к нам присоединялись различные люди, слушатели, фанаты, которые верили в то же самое, что и мы. Это было создание своего мира», — рассказал Князев.

Он отметил, что для него тема группы и его нынешнего творчества открыта.

«Не хочу ставить сейчас клише, даже такие, в общем-то, прикольные, пусть лучше я работаю, а другие анализируют», — подчеркнул музыкант.

Знакомые не одному поколению сказки, исполненные в стиле панк-рока, уже совсем скоро зрители программы «Соль» смогут услышать по-новому.

РЕН ТВ объявил о возвращении легендарного музыкального шоу «Соль» 5 июня. Новая программа объединит два жанра — живой концерт и эксклюзивное интервью.

Центральный смысл программы остался тем же — выступления музыкантов в формате живого звука. Героями новой «Соли» станут как заслуженные мастера в своих жанрах, так и дерзкие новички.