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Абрамченко заявила о неизменности прогнозов по урожаю после прорыва Каховской ГЭС

Вице-премьер РФ Абрамченко: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по объемам урожая в целом в РФ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области не повлияет на прогноз по объемам урожая в целом в России, но это удар по самообеспеченности пострадавших регионов. Об этом заявила в четверг, 15 июня, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что не повлияет на общие объемы по прогнозу. Но по самообеспеченности этих регионов это, конечно, серьезный удар. Мы рассчитывали на достаточно хороший сбор урожая овощных культур, картофеля», — сказала она ТАСС.

Она также отметила, что правительство пока не может оценить объем потерь для сельского хозяйства в пострадавших от разрушения ГЭС районах, уточнив, что сначала нужно дождаться полного схода воды.

«Тогда уже сможем понять, для каких аграриев конкретно этот ущерб и в каком объеме он выражается», — добавила вице-премьер.

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14 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения составит, по его словам, около 40 млрд рублей, оценка еще продолжается.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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