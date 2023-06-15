Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 60 человек, владелец кафе задержан

Количество отравившихся шаурмой в Братске Иркутской области выросло до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону 15 июня.

В сообщении Telegram-канала ведомства уточнили, что 29 из них госпитализированы, в их числе пятеро детей.

Кафе быстрого питания «Шаурму хочу», продукцией которого, вероятно, и отравились жители Братска, временно закрыто. Сотрудники следственного комитета допрашивают персонал заведения и пострадавших.

Наряду с этим следователи сообщили о выявлении Роспотребнадзором в заведении нарушений требований санитарного законодательства, технологического процесса приготовления блюд, условий их хранения, а также отсутствие условий для соблюдения личной гигиены работников.

Накануне было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). В СК добавили, что отравления зафиксированы после посещения пострадавшими кафе «Шаурму хочу».