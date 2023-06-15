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Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
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Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики

Сийярто заявил, что отправляется на ПМЭФ с целью обсудить вопрос энергоснабжения страны
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Северную столицу России для участия в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что рассчитывает обсудить вопрос энергоснабжения страны.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом», — написал министр в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также добавил, что посетит форум уже в седьмой раз.

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26-й Петербургский экономический форум состоится с 14 по 17 июня. Он проводится каждое лето с 1997 года, за исключением 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ПМЭФ в Санкт-Петербурге посетят представители более 15 стран. Среди представительных гостей форума в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

Ранее, 13 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ выступает за конструктивное взаимодействие со всеми странами, так как решать серьезные международные проблемы без России невозможно.

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