Министр иностранных дел и Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправляется в Северную столицу России для участия в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что рассчитывает обсудить вопрос энергоснабжения страны.

«Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом», — написал министр в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также добавил, что посетит форум уже в седьмой раз.

26-й Петербургский экономический форум состоится с 14 по 17 июня. Он проводится каждое лето с 1997 года, за исключением 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ПМЭФ в Санкт-Петербурге посетят представители более 15 стран. Среди представительных гостей форума в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

Ранее, 13 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ выступает за конструктивное взаимодействие со всеми странами, так как решать серьезные международные проблемы без России невозможно.