Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о возможном помиловании бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в радиоэфире Clay Travis and Buck Sexton Show 14 июня.

«Во-первых, это серьезные обвинения. Как я уже говорил, я не могу оправдывать то, в чем его обвиняют <...>. Послушайте, я был губернатором в прошлом, и я объявлял помилования. Я отношусь к праву объявлять помилование очень серьезно. Это чрезвычайно важные полномочия для того, кто занимает руководящую должность. И я думаю, что говорить об этом сейчас преждевременно», — передает его слова The Hill.

Пенс 7 июня объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.

Судебное заседание в суде Майами, где Дональда Трампа обвинили в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, состоялось 13 июня. Экс-президент отказался признать себя виновным. Его отпустили из зала суда без ограничений в перемещении, что позволит ему продолжить свою предвыборную кампанию.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Сообщалось, что суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

11 июня Трамп заявлял о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.