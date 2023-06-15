Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков сообщил о желании почти 20 стран присоединиться к БРИКС
Мир
Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа
Спорт
Матыцин принял участие в забеге на открытии спортивной программы ПМЭФ
Общество
Для участников СВО предложили ввести реабилитационный сертификат
Мир
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах с РФ насчет кредитной линии на топливо
Общество
В Хабаровском крае тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации
Мир
В США допустили возможность заставить Зеленского принять утрату территорий
Общество
Олимпийские чемпионы Загитова и Далалоян провели зарядку на ПМЭФ
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Общество
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Происшествия
Глава Крыма сообщил об обезвреженных за ночь беспилотниках над полуостровом
Сюжет:

Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jeremy Hogan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о возможном помиловании бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в радиоэфире Clay Travis and Buck Sexton Show 14 июня.

«Во-первых, это серьезные обвинения. Как я уже говорил, я не могу оправдывать то, в чем его обвиняют <...>. Послушайте, я был губернатором в прошлом, и я объявлял помилования. Я отношусь к праву объявлять помилование очень серьезно. Это чрезвычайно важные полномочия для того, кто занимает руководящую должность. И я думаю, что говорить об этом сейчас преждевременно», — передает его слова The Hill.

Пенс 7 июня объявил об участии в выборах президента США в 2024 году.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

Судебное заседание в суде Майами, где Дональда Трампа обвинили в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, состоялось 13 июня. Экс-президент отказался признать себя виновным. Его отпустили из зала суда без ограничений в перемещении, что позволит ему продолжить свою предвыборную кампанию.

9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, в том числе за несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Сообщалось, что суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

11 июня Трамп заявлял о продолжении своей политической деятельности, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил нынешнего президента США Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023