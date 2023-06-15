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Рябков сообщил о желании почти 20 стран присоединиться к БРИКС

Рябков: количество желающих присоединиться к БРИКС стран составляет уже почти 20
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Количество стран, которые хотели бы присоединиться к объединению БРИКС, продолжает расти и уже составляет почти 20 государств. Об этом заявил 15 июня заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться <…> и приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — цитирует замминистра ТАСС.

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Ранее, 14 июня, посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Он отметил, что присоединение к БРИКС «откроет египтянам широкие политические и экономические возможности».

При этом кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в разговоре с «Известиями» указал, что вопрос вступления заключается не столько в желании Египта, сколько в желании членов «пятерки» расширять объединение.

В конце мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что за последний год всё больше стран проявляют живой интерес к этому формату, а также заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к БРИКС. Песков также подчеркнул, что Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции.

29 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что его страна хотела бы быть частью сообщества стран БРИКС. По его словам, это объединение формирует новый мировой порядок. В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару.

Очередной саммит стран БРИКС пройдет с 22 по 24 августа под председательством ЮАР. Как заявил «Известиям» 14 июня посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука, страна уже направила приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.

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