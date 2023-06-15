Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков сообщил о желании почти 20 стран присоединиться к БРИКС
Мир
Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа
Спорт
Матыцин принял участие в забеге на открытии спортивной программы ПМЭФ
Общество
Для участников СВО предложили ввести реабилитационный сертификат
Мир
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах с РФ насчет кредитной линии на топливо
Общество
В Хабаровском крае тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации
Мир
В США допустили возможность заставить Зеленского принять утрату территорий
Общество
Олимпийские чемпионы Загитова и Далалоян провели зарядку на ПМЭФ
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Общество
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Происшествия
Глава Крыма сообщил об обезвреженных за ночь беспилотниках над полуостровом

СК начал проверку после крушения мотодельтаплана в Челябинской области

0
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели двух мужчин в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области, о чем сообщили в пресс-центре ведомства в четверг, 15 июня.

О гибели мужчин стало известно накануне. Сейчас следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

В рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На крыльях ноши: парапланы и дельтапланы подведут под учет
Ужесточение правил не сократит число аварий сверхлегких аппаратов, полагают эксперты

4 июня в Оренбургской области дельтапланерист при приземлении упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться. Прибывшие медики не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине скорой помощи, им пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023