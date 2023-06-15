СК начал проверку после крушения мотодельтаплана в Челябинской области

Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели двух мужчин в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области, о чем сообщили в пресс-центре ведомства в четверг, 15 июня.

О гибели мужчин стало известно накануне. Сейчас следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

В рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 июня в Оренбургской области дельтапланерист при приземлении упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться. Прибывшие медики не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине скорой помощи, им пришлось прибегнуть к помощи спасателей.