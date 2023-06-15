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Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание

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Финский солдат, воевавший в составе украинских формирований, оставил загадочное послание корреспонденту агентства Yle. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat в среду, 14 июня.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — написал боец.

Известно, что наемник погиб на прошлых выходных. Ему было менее 30 лет. Также в материале сказано, что он рассказывал о недостаточном профессионализме украинских боевиков.

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В тот же день издание Myśl Polska заявило, что повторное участие польских наемников в атаках на территорию России может привести к полномасштабной войне с Москвой. Польские «добровольцы» на Украине по-прежнему должны получать одобрение на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии от своего министерства обороны.

7 июня уроженец Тайваня, принимавший участие в боях на стороне Киева, рассказал, как российские войска дважды разбивали его взвод. Он отметил, что не только сражения, но и условия службы в целом оказались чрезвычайно тяжелыми как физически, так и психологически.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава замалчивает факты массового участия поляков в боевых действиях на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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