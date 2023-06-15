После отхода диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины из Новой Таволжанки Белгородской области осталось много натовского оружия, о чем рассказал в четверг, 15 июня, разведчик с позывным Кара.

По его словам, оружие иностранного производства находят в частных домах, которые диверсанты использовали как засады.

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — производства НАТО», — рассказал разведчик «РИА Новости».

Он добавил, что российские военные уже нашли пулеметную ленту калибра 5,56 м, которую использует НАТО, выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попытке проникновения украинской ДРГ в село Новая Таволжанка. Позже Минобороны сообщило, что российские военные нанесли артиллерийский удар по украинской ДРГ, после чего противник был рассеян и отошел с территории.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.