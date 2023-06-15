В Южно-Сахалинске рейсовый автобус сбил пешехода
Водитель рейсового автобуса совершил наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе в областном центре Сахалина. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило управление ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.
ДТП произошло утром. Рейсовый автобус направлялся из областного центра в город Холмск и двигался по крайней левой полосе.
Около нерегулируемого пешеходного перехода автомобиль, двигавшийся по крайней правой полосе, стал притормаживать, чтобы пропустить пешехода. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил человека, выбегавшего из-за остановившейся машины, и не успел среагировать.
«В результате происшествия пешеход получил травмы и бригадой скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении УГИБДД.
Ранее, 8 июня, на северо-востоке Москвы водитель иномарки сбил 13-летнего подростка, когда тот катался на самокате во дворе жилого дома. По данным источника, ребенок получил травмы. Их характер не уточняется.