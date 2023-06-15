Реклама
Прямой эфир
Общество
Арестован еще один участник псевдопокушения на главу IT-компании Merlion
Общество
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Мир
Мэр Майами подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году
Армия
Единственный в России военный лама прибыл в зону СВО для поддержки буддистов
Экономика
Цены на телевизоры в России снизились на 20-50%
Спорт
Тренер сборной РФ по борьбе прокомментировал отказ Испании в выдаче виз спортсменам
Мир
В Россотрудничестве оценили идею ужесточения наказания за русофобию
Мир
Эксперт Ломанов заявил о невозможности улучшения отношений между Китаем и США
Общество
Летящие в Египет туристы застряли на 12 часов в Шереметьево
Мир
В Европарламенте признали неэффективность санкционной политики против РФ
Культура
Элтон Джон заработает более $1 млрд в прощальном туре
Мир
Новые культурные центры РФ могут открыться в Казахстане, Белоруссии и Таджикистане
Сюжет:

Зампред «Сбера» раскрыл итог эксперимента между вахтером и биометрическим сканером

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В базе кредитной организации уже хранится 30 млн биометрических слепков россиян. С их помощью клиенты могут в пилотном формате оплатить покупки улыбкой. А помогали убедиться в надежности биометрии эксперименты, об одном из которых «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 рассказал зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

Купить с лица: «Сбер» массово внедрит оплату по биометрии в магазинах
Банк планирует осенью установить несколько тысяч новых терминалов

«Когда рассуждают про биометрию, возникает первый вопрос: «А что надежнее?» Мы проводили эксперимент: вахтеры проверяли паспорт (сравнивали фото с лицом человека), и то же самое делал биометрический сканер. Что надежнее? Во всех случаях надежнее оказывались технологии», — рассказал он.

По словам Кузнецова, «Сбер», который располагает высочайшим уровнем защиты всех персональных данных, собрал около 30 млн биометрических слепков. Ежемесячно 7–8, а то и до 10 млн клиентов пользуются сервисами, связанными с биометрией. Например, сегодня можно подойти к банкомату и идентифицировать свою личность не PIN-кодом, а лицом. Тем самым можно получить деньги из банкомата, добавил он.

Зампред «Сбера» сообщил, что технология оплаты лицом разрабатывается совместно с профильными ведомствами, в том числе с Минцифры.

«Власти сегодня резко повысили уровень надежности использования подобного рода биометрических слепков. Эти сведения должны находиться в едином защищенном государственном контуре, а все участники рынка могут брать так называемый вектор и использовать его для каких-то целей. То есть завладеть этим слепком представляется невозможным. Сейчас идет фактически пилотирование, доналадка процессов и тщательная выверка для того, чтобы не было ошибок», — отметил Кузнецов.

Он признался, что сейчас тестируют технологию «оплата улыбкой». В проекте задействованы около 200 терминалов. В пилотном режиме технологию применяют и совершенствуют в торговых точках Москвы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы собрали около 30 млн биометрических слепков»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023