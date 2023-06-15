Зампред «Сбера» раскрыл итог эксперимента между вахтером и биометрическим сканером

В базе кредитной организации уже хранится 30 млн биометрических слепков россиян. С их помощью клиенты могут в пилотном формате оплатить покупки улыбкой. А помогали убедиться в надежности биометрии эксперименты, об одном из которых «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 рассказал зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Когда рассуждают про биометрию, возникает первый вопрос: «А что надежнее?» Мы проводили эксперимент: вахтеры проверяли паспорт (сравнивали фото с лицом человека), и то же самое делал биометрический сканер. Что надежнее? Во всех случаях надежнее оказывались технологии», — рассказал он.

По словам Кузнецова, «Сбер», который располагает высочайшим уровнем защиты всех персональных данных, собрал около 30 млн биометрических слепков. Ежемесячно 7–8, а то и до 10 млн клиентов пользуются сервисами, связанными с биометрией. Например, сегодня можно подойти к банкомату и идентифицировать свою личность не PIN-кодом, а лицом. Тем самым можно получить деньги из банкомата, добавил он.

Зампред «Сбера» сообщил, что технология оплаты лицом разрабатывается совместно с профильными ведомствами, в том числе с Минцифры.

«Власти сегодня резко повысили уровень надежности использования подобного рода биометрических слепков. Эти сведения должны находиться в едином защищенном государственном контуре, а все участники рынка могут брать так называемый вектор и использовать его для каких-то целей. То есть завладеть этим слепком представляется невозможным. Сейчас идет фактически пилотирование, доналадка процессов и тщательная выверка для того, чтобы не было ошибок», — отметил Кузнецов.

Он признался, что сейчас тестируют технологию «оплата улыбкой». В проекте задействованы около 200 терминалов. В пилотном режиме технологию применяют и совершенствуют в торговых точках Москвы.

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«Мы собрали около 30 млн биометрических слепков»