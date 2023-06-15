Источник сообщил о получении управляемых снарядов на РСЗО «Смерч»
На реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Смерч» будут применять управляемые снаряды. Об этом 15 июня со ссылкой на информированный источник сообщило «РИА Новости».
Сейчас применять управляемые снаряды способна система «Торнадо-С». «Смерч» же использует неуправляемые ракеты с системой коррекции по тангажу и рысканию с максимальной дальностью применения 90 км.
«На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО «Смерч». В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что управляемые ракеты «Смерча» буду оснащены инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, тем самым сделав систему высокоточной.
Ранее, 1 июня, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что РСЗО «Смерч» — это система, у которой 12 направляющих, каждая по 30 см. Ракеты летят на дальность до 70–80 км, могут накрыть квадратуру до 60 га.
Тогда же начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что огнем реактивной системы залпового огня «Смерч» группировки Вооруженных сил РФ «Восток» был поражен украинский пункт управления в селе Трудовое на запорожском направлении.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.