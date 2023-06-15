Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт Ломанов заявил о невозможности улучшения отношений между Китаем и США
Общество
Летящие в Египет туристы застряли на 12 часов в Шереметьево
Мир
В Европарламенте признали неэффективность санкционной политики против РФ
Культура
Элтон Джон заработает более $1 млрд в прощальном туре
Мир
Новые культурные центры РФ могут открыться в Казахстане, Белоруссии и Таджикистане
Общество
До 80% мусорных полигонов в России работают с нарушениями
Мир
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
Экономика
В Минэкономразвития предложили ввести льготы для переехавших в Россию иностранцев
Интернет и технологии
Новый «Принц Персии» выйдет после 13-летнего перерыва
Мир
Площадь деревни для переселенцев из-за рубежа в Подмосковье достигнет 27 га
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Москве 15 июня
Сюжет:

Источник сообщил о получении управляемых снарядов на РСЗО «Смерч»

«РИА Новости»: РСЗО «Смерч» получит управляемые снаряды для применения в зоне СВО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Смерч» будут применять управляемые снаряды. Об этом 15 июня со ссылкой на информированный источник сообщило «РИА Новости».

Сейчас применять управляемые снаряды способна система «Торнадо-С». «Смерч» же использует неуправляемые ракеты с системой коррекции по тангажу и рысканию с максимальной дальностью применения 90 км.

«На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО «Смерч». В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что управляемые ракеты «Смерча» буду оснащены инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, тем самым сделав систему высокоточной.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

Ранее, 1 июня, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что РСЗО «Смерч» — это система, у которой 12 направляющих, каждая по 30 см. Ракеты летят на дальность до 70–80 км, могут накрыть квадратуру до 60 га.

Тогда же начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что огнем реактивной системы залпового огня «Смерч» группировки Вооруженных сил РФ «Восток» был поражен украинский пункт управления в селе Трудовое на запорожском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023