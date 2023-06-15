Глава Корпорации МСП Исаевич рассказал о выходе предпринимателей РФ из тени

Всё больше граждан выходят в России из тени и ведут деятельность легально, при этом растет число работающих на себя, а также количество малых и средних предприятий, переходящих в категорию крупного бизнеса, рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Мы видим, что люди включаются в систему самозанятых, что, безусловно — шаг в сторону легализации. Кроме того, растет количество компаний, которые увеличивают налоговую базу. Также растет число предприятий, которые нанимают все больше сотрудников и переходят в категорию крупного бизнеса», — сказал он.

Исаевич уточнил, что на это повлияла и экономическая ситуация, и уровень доверия предпринимателей к государству, и понятность регуляторной среды. Чтобы стимулировать граждан легализовать деятельность, важно формировать благоприятную предпринимательскую среду, чем активно занимается государство, отметил глава Корпорации МСП.

«В прошлом году 135 тыс. человек воспользовались мерами поддержки, в 2020-м такой показатель составлял только 40 тыс., из них 15 тыс. промышленных предприятий. Каждый второй кредит для ведения турбизнеса выдается при господдержке, а в общепите каждый четвертый пользуется такими возможностями», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Необходимо сделать все, чтобы уехавшие предприниматели вернулись в РФ»