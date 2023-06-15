Эксперт Ломанов заявил о невозможности улучшения отношений между Китаем и США
Принципиальное улучшение американо-китайских отношений невозможно, несмотря на очередной визит в Пекин 18 июня госсекретаря США Энтони Блинкена, уверен доктор исторических наук, профессор РАН, замдиректора ИМЭМО РАН, возглавляющий Центр азиатско-тихоокеанских исследований, Александр Ломанов.
По его словам, США взяли курс на сдерживание Китая и не готовы идти на какие-либо уступки. А у Китая уже сложилось стойкое ощущение, что США — ненадежный партнер, который не намерен выполнять ранее данные обещания, например связанные с отказом от политической поддержки Тайваня.
«Так что максимум ожиданий в том, что визит Энтони Блинкена в КНР позволит остановить процесс дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений на некоторое время — в лучшем случае до конца текущего года», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».
Ломанов указал, что в сложившейся ситуации любые новые договоренности и обещания американцев не имеют для китайцев большого смысла. Что доказывает реплика профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна газете Global Times.
«Блинкен может включить в визит некоторые из проблемных тем и использовать их для продолжения раздувания «угрозы Китая». Это указывает на то, что визит будет носить злонамеренный характер. Хотя Вашингтон утверждает, что пытается найти общий язык с Китаем, его истинное намерение — очернить и подавить Китай», — сказал он.
Глава Госдепа США 18 июня прибудет с визитом в Пекин. Летняя поездка Блинкена в Китай пройдет с «опозданием» в несколько месяцев: дипломата ждали в Пекине в феврале, но визит был отменен из-за громкого инцидента с аэростатом, принятым американцами за шпиона.
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