Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков объяснил пагубность запрета микрозаймов

Микрозаймы — популярный у россиян продукт, сопряженный с рисками. Поэтому депутаты направили в Центробанк предложение рассмотреть возможность ограничения числа микрозаймов на одного человека. Однако проблему рисков запрет или ограничения не решат, заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Во-первых, есть спрос на микрозаймы, и мы по статистике видим, что он довольно высокий. Это говорит о том, что у людей есть потребность получения займов, чтобы решать свои финансовые вопросы. Запретим — пойдут к черным кредиторам, это, наверное, тоже неправильно. С другой стороны, ужесточаются нормы по выдаче займов тем, кто уже закредитован», — сказал он.

По мнению Аксакова, нормативы ЦБ более эффективны, чем законодательная инициатива депутатов.

«Неважно, сколько я имею займов, там речь идет об ограничении объема. Допустим, я могу иметь 10 займов, но это меньше половины от моих доходов. Если мои доходы позволяют рассчитываться, то почему нет?» — удивляется глава комитета по финрынку.

Аксаков пояснил: если доля займов или процент платежа по ним в доходах очень высок, например, 80%, могут возникнуть сложности. Оптимальным он считает показатель в 50%.

«Если платежи по кредиту больше 50% от вашего дохода, то вы находитесь в рискованной зоне, и как-то ваши аппетиты надо охлаждать», — добавил он.

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