Российские расчеты «Торнадо-Г» уничтожили командные пункты и склады ВСУ

Артиллеристы Западного военного округа с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» разнесли командные пункты, узлы связи и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы в четверг, 15 июня, поделилось Министерство обороны РФ.

На одном из направлений в зоне проведения спецоперации благодаря разведке и расчетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были вскрыты боевые позиции и военная инфраструктура противника. Координаты сразу передали артиллеристам, и батарея РСЗО «Торнадо-Г» выдвинулась на огневые позиции.

«Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, и поэтому они точно бьют по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады», — передает Минобороны.

После пусков установки «сворачиваются» в походное положение меньше, чем за минуту, и на максимальной скорости покидают место. Расчеты РСЗО никогда не работают на одной позиции дважды и никогда не уводят машины в одно и то же укрытие, добавили в ведомстве.

Водитель-заряжающий боевой машины РСЗО «Торнадо-Г» с позывным МАЗ рассказал, что коллектив расчета дал их машине позывной Призрак за ее скорость и бесследное перемещение. Экипаж верит, что она приносит им удачу, потому что снаряды в любую погоду попадают точно в цель.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что российские расчеты «Торнадо-Г» сорвали ротацию и поразили опорный пункт украинских боевиков в ЛНР. По словам командира батареи с позывным Обь, две боевые машины одновременно поразили две цели, расход на каждую составил 10 реактивных снарядов.

28 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков провел день дежурства вместе с расчетами «Торнадо-Г» и «Акация» на запорожском направлении и показал их работу по уничтожению целей противника в зоне СВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.