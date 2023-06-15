В Санкт-Петербурге загорелись шесть гаражных боксов

В Санкт-Петербурге огонь охватил шесть гаражных боксов, о чем сообщил телеканал «78» в четверг, 15 июня.

Известно, что пожар начался на Слободской улице. Сейчас площадь возгорания составляет 60 кв. м. Прибывшие на место спасатели пытаются потушить помещения, однако огонь уже перекинулся на соседние деревья.

Владельцы соседних гаражей выносят свои вещи, чтобы уберечь их от пожара. Что именно послужило причиной возгорания, пока неизвестно.

14 июня в Казани загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. Огнем было охвачено более 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.