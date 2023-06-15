Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Новый «Принц Персии» выйдет после 13-летнего перерыва
Мир
Площадь деревни для переселенцев из-за рубежа в Подмосковье достигнет 27 га
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Москве 15 июня
Мир
В Европарламенте обозначили срок согласования 11-го пакета санкций
Общество
Глава ФМБА Скворцова сообщила Владимиру Путину об уровне радиации на ЗАЭС
Происшествия
В помещении Общественной палаты РФ произошло задымление
Экономика
В ФРС США сочли нецелесообразным снижение ставки в 2023 году
Культура
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российский прокат в конце июля
Общество
Новый учебник истории для 5-9 классов будет готов в следующем году
Мир
Семь стран выделили €107,5 млн на закупку ПВО для Украины
Мир
Власти Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами

Пожар охватил шесть гаражных боксов в Петербурге

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023