До 80% мусорных полигонов в России работают с нарушениями

Подавляющее большинство мусорных полигонов в России созданы и работают с нарушениями, сообщили «Известиям» в экологических объединениях. Это приводит к частым пожарам, в том числе во время засухи.

Высокая температура способствуют тому, что в отходах на мусорных полигонах ускоряется жизнедеятельность различных организмов. Из-за этого активнее выделяется метан. Избыток этого горючего газа приводит к пожарам, пояснил «Известиям» главный научный сотрудник УралНИИ «Экология» Александр Соловьянов.



«Когда горит мусорный полигон, в воздух поступают оксиды серы, азота, углерода, взвеси сажи, тяжелые металлы. Особенно опасно, если горит ПВХ — в этом случае происходят выбросы хлорсодержащих соединений. Для человека хуже всего находиться в радиусе одного-двух километров от пожара — можно получить ударные дозы вредных веществ», — рассказал он.



С 12 июня вблизи поселка Круглово Калининградской области тушат мусорный полигон, который уже несколько лет вызывает претензии не только местных жителей, но и Росприроднадзора. Пределов своей заполняемости он достиг еще в 2018 году.



Не все мусорные полигоны пожароопасны, а только те, возведение и эксплуатация которых осуществляется с нарушениями, продолжил Александр Соловьянов. Например, когда не соблюдается укладка мусора слоями с грунтом. Проблема в том, что абсолютное большинство мусорных свалок в России не отвечают необходимым нормам.



«К сожалению, более 60% легальных мусорных полигонов у нас в стране не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Не говоря о несанкционированных свалках. В случае засухи и жаркой погоды вероятность возникновения пожара на таких полигонах высока», — заметил академик.



По оценке зампреда Общественного совета при Росприроднадзоре, председателя общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, с нарушениями функционируют до 80% мусорных полигонов.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полный угар: до 80% мусорных полигонов в России не защищены от пожаров