Эксперт Леонков рассказал о причинах снижения интенсивности боев в зоне СВО
По сравнению с началом июня интенсивность боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) снизилась, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, продолжаются бои местного значения. На некоторых участках ловят диверсионно-разведывательные группы. Ожесточенные попытки прорыва по линии боевого соприкосновения, такие как были раньше, не наблюдаются, отметил эксперт.
«Противник явно старается сосредоточить всё, что у него остались, и ждет решения в Рамштайне, которое должно состояться 15 июня: одобрят ли там поставки самолетов, и кто окажется за штурвалами этих самолетов», — рассказал он.
Эксперт считает, что противник пришел к выводу, что защита наступающих порядков средствами ПВО оказалась малоэффективной. Для того, чтобы выполнять наступательные операции, нужна воздушная поддержка.
Кроме того, Алексей Леонков уверен, что потеря 160 танков и свыше 360 бронированных машин и неназванное количество артиллерийских стволов для вооруженных формирований Украины (ВФУ) не прошла бесследно, но пауза закончится, и атаки возобновятся.
«При этом не видно никаких существенных успехов. Пара пустых деревень в серой зоне — это не результат», — резюмировал Леонков.
В Минобороны РФ 14 июня рассказали, что за сутки в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 1145 человек и 76 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и боевые бронированные автомобили. Российская ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре снаряда систем залпового огня HIMARS и 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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