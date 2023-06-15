Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

Воевавший в составе украинских формирований финский наемник оставил перед смертью загадочное послание, о чем сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен в среду, 14 июня.

В материале сообщается, что финский боец погиб в минувшие выходные. Ему было менее 30 лет. Он практически всё время военных действий поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — написал журналисту наемник незадолго до гибели.

В материале также уточняется, что он рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ.

«Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову», — писал наемник.

25 мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся около 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.