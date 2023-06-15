В Европарламенте обозначили срок согласования 11-го пакета санкций

Евросоюз может согласовать 11-й пакет санкций только к концу месяца. Об этом «Известиям» рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. 29-30 июня пройдет саммит ЕС, к которому и подготовят пакет, уверен европарламентарий.

«У нас нет достоверной информации на этот счет, но, в целом, есть мнение, что обсуждение может затянуться до 27-29 июня», — сказал в разговоре с «Известиями» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

14 июня послы объединения не смогли согласовать 11-й пакет санкций. Новое заседание постоянных представителей государств—членов ЕС в Брюсселе пройдет 19 июня.

Очередной пакет рестрикций сосредоточен не на введении новых ограничений против тех секторов экономики РФ, которые еще не оказались под санкциями, а на борьбе с обходом предыдущих установленных торговых мер в отношении нашей страны.

Брюссель не устраивает, что эффективность ранее введенных ограничений оказывается под вопросом, поскольку Москва сумела приспособиться к ним. На прошлой неделе, после того как стало известно о демарше Венгрии и Греции при обсуждении 11-го пакета, глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен заявил, что Москва нашла способ получать необходимые ей ключевые компоненты микроэлектроники и другой электронной техники. По его словам, к началу этого года Россия реимпортировала ключевые категории электроники на доконфликтном уровне.

Напомним, Будапешт и Афины выступают против попадания в черные списки своих компаний. На данный момент нет информации, какие именно организации попадут в финальный перечень, однако известно, что Киев ведет свой список «международных спонсоров» конфликта, куда, в частности, входит венгерский OTP Bank Group за то, что организация продолжает работать на российском рынке.

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А санкции — потом: согласование 11-го пакета может затянуться до конца июня