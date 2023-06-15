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Гендиректор Swarovski Алексис Назард сообщил, что компания завершила уход из России

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Австрийская компания Swarovski свернула свой российский бизнес. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung 14 июня со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда.

«Полный уход Swarovski из России, о котором было объявлено в этом году, уже завершен», — приводятся его слова в публикации.

В 2018 году в Москве открылся первый фирменный магазин Swarovski. В марте 2022 года компания приостановила продажи в интернет-магазине в России.

Swarovski — австрийская компания, которая специализиhуется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, компания занимается производством оптического оборудования и готовых светильников и люстр.

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16 апреля газета The Washington Post обратила внимание на то, что большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из РФ после начала спецоперации. Автор статьи заметила, что некоторые западные предприятия «даже захватили большую долю рынка», поскольку их конкуренты ушли.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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