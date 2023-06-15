Гендиректор Swarovski Алексис Назард сообщил, что компания завершила уход из России
Австрийская компания Swarovski свернула свой российский бизнес. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung 14 июня со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда.
«Полный уход Swarovski из России, о котором было объявлено в этом году, уже завершен», — приводятся его слова в публикации.
В 2018 году в Москве открылся первый фирменный магазин Swarovski. В марте 2022 года компания приостановила продажи в интернет-магазине в России.
Swarovski — австрийская компания, которая специализиhуется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Кроме того, компания занимается производством оптического оборудования и готовых светильников и люстр.
16 апреля газета The Washington Post обратила внимание на то, что большинство иностранных компаний остались и продолжают работать на российском рынке, несмотря на обещание уйти из РФ после начала спецоперации. Автор статьи заметила, что некоторые западные предприятия «даже захватили большую долю рынка», поскольку их конкуренты ушли.
С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.