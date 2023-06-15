В помещении Общественной палаты РФ произошло задымление

В ночь на 15 июня в Москве в здании Общественной палаты РФ произошло задымление. Кадры с места событий появились в распоряжении «Известий».

Около здания работали экстренные службы. По предварительным данным, задымление произошло на первом этаже здания. Уточняется, что причиной произошедшего стало короткое замыкание.

13 июня на московском рынке «Садовод» произошел пожар. Сначала загорелся один павильон, вскоре огонь распространился еще на два.