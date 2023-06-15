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Новый «Принц Персии» выйдет после 13-летнего перерыва

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Компания Ubisoft представила Prince of Persia: The Lost Crown в рамках фестиваля Summer Game Fest. Игра выйдет 18 января 2024 года для ПК и большинства консолей.

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Как стало известно из 20-минутного геймплейного ролика, разработчики вдохновились двумя оригинальными «Принцами Персии»: игра будет двухмерной, а основным препятствием для геймеров станут не враги, а ловушки и головоломки. Избегать шипов, вращающихся лезвий и бездонных ям можно будет при помощи кульбитов, пробежек по стенам и рывков.

Из прошлых частей вернулась временная тематика: подконтрольный пользователям герой способен манипулировать временем. Но, в отличие от предыдущих игр, в новом проекте графика будет более мультяшной. Это вызвало неоднозначную реакцию среди преданных фанатов 30-летней франшизы. В комментариях под трейлером на YouTube поклонники говорят, что новинка совсем не похожа на «Принца Персии».

Как рассказал на презентации старший арт-директор в Ubisoft Montpellier Жан-Кристоф Алессандри, разработчики вдохновлялись персидскими мифами и легендами для создания локаций и врагов. Например, события игры разворачиваются в крепости на горе Каф, которая, согласно исламским и персидским мифам, находится на краю земли. А один из боссов, которого придется победить игрокам, — мантикора. Это мифическое чудовище с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона.

Также геймеры смогут создать собственный уникальный стиль боя при помощи специальных предметов — оберегов и амулетов. В игре их будет около 40 штук, и они позволят усилить боевые характеристики, а также добавить новые приемы.

Напрямую приобрести долгожданную новинку русские геймеры не смогут: Ubisoft, Microsoft и PlayStation объявили о приостановке своей деятельности в РФ. Но уже сейчас в Сети появилась опция оформить предзаказ. На сторонних отечественных маркетплейсах стартовая цена — около 5,4 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 15 июня, в 10:00:

Дивный восток: чего ожидать от обновленного «Принца Персии»

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