В ГИМС МЧС рассказали о работе инспекторов и готовности пляжей

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС обеспечивает безопасность на водных объектах. В четверг, 15 мая, в ведомстве рассказали об особенностях работы инспекторов, а также о готовности пляжей к летнему купальному сезону в этом году.

Отмечается, что сейчас на территории России открыто более 1,5 тыс.пляжей Другие будут открываться по мере готовности. Более того, в реестре Российской Федерации зарегистрировано более 1,5 млн маломерных судов.

«Чаще всего несчастные случаи происходят на необорудованных для купания местах. На данный момент выявлено более 2,5 тыс. таких мест. Соответственно, проведена работа. И более 180 мест были оборудованы и допущены к купанию», — рассказал заместитель начальника Управления безопасности людей на водных объектах Георгий Мхитаров.

Сегодня безопасность на водных объектах обеспечивают свыше 3,7 тыс. государственных инспекторов по маломерным судам ГИМС. Их работа строится в тесном взаимодействии с должностными лицами органов внутренних дел, прокуратуры, рыбоохраны.

Свой профессиональный праздник инспекторы ГИМС отмечают 15 июня. Для них это обычные трудовые будни в рейдах и проверках. Они находятся постоянно «на воде» и большое внимание уделяют профилактике происшествий и безопасности купающихся.

Государственная инспекция по маломерным судам была образована постановлением Совета Министров РСФСР 15 июня 1984 года. В 2003 году инспекция была передана в ведение МЧС России.

На днях в Туле на водохранилище реки Воронка спасатели организовали праздник, посвященный открытию купального сезона в регионе. Гости праздника увидели парад маломерных судов и байдарок. Школьники смогли узнать правила безопасного поведения на воде, а также поучаствовать в мастер-классах по спасению утопающих и оказанию первой помощи.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в центральной части России начнется уже в ближайшие выходные. Сейчас температура воды в Москве-реке у города Звенигород повысилась до +18 градусов, а к ближайшим выходным вода прогреется до +19...+ 21, что является температурным минимумом, с которого и открывается купальный сезон.