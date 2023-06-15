Минпросвещения не будет кардинально сокращать объем домашних заданий в школе
В настоящее время у Министерства просвещения нет планов существенно урезать объем или вовсе отменять домашние задания в школах. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Сергей Кравцов.
«Я не сторонник кардинальных или революционных перемен в системе образования. Подобные вопросы должны сначала обсуждаться с экспертами, педагогами, учителями, и лишь затем приниматься какие-либо решения», подчеркнул он.
По его словам, проблема с большими объемами домашних заданий связана с тем, что до принятия закона о федеральных программах каждая школа составляла свои индивидуальные программы.
«Но уже с 1 сентября этого [учебного] года все школы работают по шести федеральным программам — география, история, русский язык, литература, основы безопасности жизнедеятельности. И здесь мы четко нормируем нагрузку, учитывая домашние задания», — отметил Кравцов.
Он добавил, что по закону за содержание учебного процесса будет отвечать государство в лице Министерства просвещения. Поэтому вопрос с нормированием домашнего задания будет понятен для родителей.
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