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Минпросвещения прорабатывает преференции для серебряных медалистов

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Министерство просвещения России прорабатываются поощрение для учеников, которые закончили школу с серебряной медалью, рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.

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«На мой взгляд, традиция золотых и серебряных медалей очень важна. Золотая медаль дается за круглые пятерки, но понятно, что ситуации разные. Сейчас мы разрабатываем критерии получения медали и обсуждаем те возможности, которые может давать серебряная медаль. Я не исключаю, что это могут быть дополнительные баллы к ЕГЭ», — отметил Кравцов.

Он добавил, что уже на «Алых парусах» будет представлен макет серебряной медали.

«Большинство вузов дают дополнительные баллы за золотую медаль. Уверен, что такая же ситуация будет и для серебряных медалистов», — подытожил министр просвещения.

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