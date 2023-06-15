В Новой Москве нашли закопанное тело недоношенного ребенка

В Новой Москве обнаружили в коробке 20-недельный плод ребенка, который был закопан рядом с жилым домом под деревом. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Со слов 42-летней женщины 8 июня у нее на сроке 20 недель произошла потеря беременности, после чего она поместила плод в картонную коробку и закопала около одного из домов на ул. Яворки в Новой Москве», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Позже женщина обратилась в медицинское учреждение в связи с ухудшением самочувствия. Сейчас ей оказывают помощь.

По заявлению прокуратуры, для установления причины смерти плода будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время версия женщины проверяется.

Ранее, 14 июня, тело новорожденной девочки обнаружили в поселке Курай в Красноярском крае. По предварительной информации, женщина родила ребенка в уличном туалете на территории своего дома, а врачам сказала, что ездила рожать в Канск и там отказалась от младенца.