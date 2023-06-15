Скворцова пригласила Путина на открытие нового медцентра в Мариуполе

Первый этап многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра в Мариуполе будет завершен к 1 декабря текущего года, заверила президента РФ Владимира Путина руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече в Кремле 14 июня. Она пригласила президента посетить лечебно-диагностический корпус, первые этапы строительства которого Путин видел в марте сам.

«Спасибо, я когда в Мариуполе был, я смотрел, внешне, не забирался туда, но готовность была уже достаточно большой, процентов 60, наверное», — отметил президент.

Руководитель ФМБА представила Путину иллюстрации с планами будущего медцентра и напомнила, что возведение медицинского центра начали в декабре 2022 года ФМБА и Министерство обороны. Готовность уже на уровне 74%. По словам Скворцовой, медцентр будет обслуживать не только Донецкую Народную Республику (ДНР), но и другие новые регионы, и близкие регионы РФ.

«В августе будет полностью конструктив готов. Оборудование всё закуплено. 90% — российское, очень высокого качества, 10% — белорусское и китайское. С 15 июня начинаем монтировать оборудование и к 1 декабря полностью всё завершим. Это будет первый этап, лечебно-диагностический корпус, 11 операционных, реанимация и многое другое», — добавила Скворцова.

Глава ФМБА уточнила, что масштабы строительства велики. Первая очередь — 36 тыс. кв м. В будущем году будет возведено еще 26 тыс. кв. м.

«На месте уже инженерно-технические кадры, 170 медиков будут готовы работать на первом этапе, однако в дальнейшем потребуется больше специалистов, поэтому их готовы принимать из новых субъектов, трудоустраивать, при необходимости обеспечивать курсами повышения квалификации», — сказала она.

Масштабами и скоростью восстановления Мариуполя восхитился французский журналист, который побывал там в начале июня и рассказал на Radio France. Он отметил, что город, видимо, претендует на звание курорта на Азовском море.

12 июня глава городской администрации Олег Моргун рассказал, что власти Мариуполя рассчитывают закончить работу по восстановлению города в течение ближайших трех лет. По его словам, на сегодняшний день в Мариуполе ведутся работы по ремонту и строительству 1,8 тыс. социально значимых объектов.

Российские власти восстанавливают Мариуполь после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

В частности, в Мариуполе уже запущено трамвайное движение: 2 мая глава государства по видеосвязи дал ему старт.

В этот же день российский лидер поделился планами по развитию транспортной системы в городе. По его словам, в эксплуатацию вводится около 10 км трамвайных путей. Путин заявил, что восстановительные работы ведутся в высоком темпе и уже есть результаты, однако многое еще предстоит сделать.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.