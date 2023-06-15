Диетолог предупредила о сальмонеллах и гельминтах в шаурме

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о возможном наличии сальмонелл, гельминтов, листериоза и разных видов кишечной палочки в покупной шаурме.

В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 14 июня, специалист рассказала, что если шаурма была приготовлена в антисанитарных условиях, ее употребление может привести к серьезным заражениям.

По словам Соломатиной, в таких условиях могут использовать несвежее мясо и немытые овощи. В лучшем случае употребление таких продуктов приведет к несварению, а в худшем — к тяжелому отравлению, пишет сайт aif.ru.

Диетолог также указала на то, что в соусе, который добавляют в шаурму, содержится большое количество жирного майонеза и соли, что делает блюдо вредным для здоровья, сообщает Life.ru. Майонез может замаскировать запах несвежих продуктов, пишет НСН.

С 13 по 14 июня в городе Братске Иркутской области 48 человек обратились в больничные учреждения с симптомами отравления. Они жаловались на ухудшение самочувствия, боли в желудке после употребления шаурмы, которую купили в местном кафе.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Кафе закрыто, сообщает телеканал «Звезда».

14 июня к.м.н., диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» отметила, что при приготовлении шаурмы в открытых точках мясо не проходит необходимую термическую обработку. Если производитель экономит на продукции, оставшееся на вертеле мясо, которое не пошло в шаурму, может использоваться повторно на следующий день. Таким образом, риски получить кишечную инфекцию крайне велики, отмечает «Ридус».