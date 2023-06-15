Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что находится в хорошем состоянии, а также поблагодарил тех, кто переживал за его здоровье. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 14 июня.

«Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки», — написал депутат.

Ранее в этот день украинские Telegram-каналы сообщили о гибели Делимханова, также стали поступали сообщения о его ранении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на это опубликовал совместную фотографию с Делимхановым, чтобы подтвердить, что депутат «жив-здоров и даже не ранен».