Владимир Путин заслушал доклад главы ФМБА Скворцовой по теме Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой по теме Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 15 июня.

Вероника Скворцова рассказала, что из четырех точек: Ростов, Старобешево (ДНР), Ялты и Красноперекопска выдвинулись четыре бригады, которые соединились в сводный отряд. Специалисты прибыли в пункты временного размещения «Железный порт». На месте с 12 июня работают 30 специалистов — по две хирургических и реанимационных бригады, терапевт, педиатр, травматолог, включая микробиологическую мобильную бригаду в составе из пяти эпидемиологов и лаборантов. А также в состав вошла группа психологов и средний медицинский персонал.

Специалисты работают круглосуточно, так как востребованность колоссальная. Так, отряд обеспечивает первичную хирургическую обработку, перевязки, лечение хронических заболеваний и неотложную помощь.

«Мы, наряду с лекарствами и перевязочным материалом, взяли большой груз вакцин от, соответственно, гепатита A, дизентерии, брюшного тифа и специальный, для фагирования, бактериофаг-интести, от всей группы кишечных инфекций. Мы начали уже вакцинацию сегодня», — сказала она.

При этом будет отправлена еще одна машина с вакцинами, чтобы не было никаких ограничений. Бригада эпидемиологов взяла пробы воды из водопровода и сделала посевы, в результате чего, по предварительным данным, никакой патологической культуры не выросло.

«Бригада эпидемиологов развернулась — прежде всего взяли пробы воды из водопровода, потому что пьют бутилированную воду, а зубы чистят по утрам этой водой. Нужно сказать, что только вчера посевы все мы посеяли, и пока предварительные данные — ничего не выросло, к счастью, никакой патологической культуры», — уточнила Скворцова.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

14 июня временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

Тогда же председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения составит около 40 млрд рублей, его оценка еще продолжается.