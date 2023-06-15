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Капитан Плискачев под обстрелом наладил связь и помог артиллерии разгромить врага

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Капитан Евгений Плискачев в составе тактической группы со своим экипажем радиостанции организовывал бесперебойную связь между подразделениями российских войск в обороне у стратегически важного населенного пункта, когда противник обрушил на них артудар. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 15 июня, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе обстрела боевиков был поврежден кабель питания радиостанции, что привело к потере коммуникации между командиром тактической группы с командным пунктом. Капитан Плискачев под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника отправился по маршруту прокладки линии связи и обнаружил перебитый взрывом кабель.

Он оперативно устранил повреждение подручными средствами и восстановил связь. Артиллерийские расчеты тут же получили координаты подразделений противника и военной техники, которые были уничтожены. Своевременные действия капитана Плискачева помогли сорвать атаку украинских националистов и оперативно уничтожить два бронеавтомобиля иностранного производства с группой боевиков.

В свою очередь, номер расчета самоходной артиллерийской батареи гвардии рядовой Станислав Лакеев в составе батареи уничтожал бронированную технику и живую силу украинских боевиков на важном стратегическом рубеже. Националисты в попытке прорвать оборону предприняли атакующую вылазку на российские войска.

Рядовой Лакеев на огневой позиции грамотно и точно определил объем огневых задач и общий порядок поражения противника. Это помогло принять безошибочное решение на порядок стрельбы и поражение целей. Поэтому при выполнении задачи, несмотря на активное применение врагом беспилотной авиации, расчетом Лакеева был поражен командно-наблюдательный пункт и расположенная рядом с ним вражеская бронетехника.

Это заставило противника перейти от наступления к обороне. Так российские военнослужащие сорвали атаку противника, нанесли ему значительный урон и удержали занимаемые позиции.

При этом командир взвода заграждений инженерно-саперной роты старший лейтенант Рашид Алиев в условиях постоянных обстрелов выполнял боевую задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, выполнял фортификационное оборудование позиций российских войск и устанавливал минно-взрывные заграждения на одном из тактических направлений.

Несмотря на угрозу жизни, старший лейтенант Алиев со своим подразделением произвел в одном из районов рекогносцировку рубежей минирования, путей вероятного выдвижения к ним противника и объектов. Его командой установлено более трехсот мин различного класса.

Оборудованные старшим лейтенантом Алиевым и его подчиненными минные поля противотанковые, поэтому при попытке наступления противником на данном тактическом направлении ему был нанесен тотальный урон броне- и автомобильной технике, значительно сокращено пространство для маневра. А это, в свою очередь, способствовало удержанию обороны российскими подразделениями.

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На ряде направлений противник взял паузу, чтобы перегруппироваться и нанести новый удар, считают эксперты

Днем ранее, 14 июня, Минобороны рассказывало, как водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Музафер Меметов в ходе заправки одного из подразделений попал под артобстрел района дислокации техники. Он смог сменить зону заправки, не допустив поражения техники артогнем противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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