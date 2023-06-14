Две школьницы утонули в Круглом пруду на территории Петергофа

В Петергофе в Ленинградской области были обнаружены тела двух школьниц, о чем сообщил телеканал «78» в среду, 14 июня.

Известно, что тела были обнаружены около Круглого пруда. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что обе девочки были гражданками Таджикистана. Сейчас у родителей погибших правоохранители проводят обыски.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и детали случившегося устанавливаются.

3 июня шестиклассница выпала с балкона 10-го этажа. Девочка выжила. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.