Две школьницы утонули в Круглом пруду на территории Петергофа
В Петергофе в Ленинградской области были обнаружены тела двух школьниц, о чем сообщил телеканал «78» в среду, 14 июня.
Известно, что тела были обнаружены около Круглого пруда. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что обе девочки были гражданками Таджикистана. Сейчас у родителей погибших правоохранители проводят обыски.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и детали случившегося устанавливаются.
3 июня шестиклассница выпала с балкона 10-го этажа. Девочка выжила. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.