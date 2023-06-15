Дипломат заявила об использовании Украиной фейков в Международном суде ООН

Украина в ходе слушаний в Международном суде ООН по иску против РФ использовала для аргументации фейки из интернета, заявила 14 июня представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда при Всемирной организации Мария Заболоцкая.

«Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на какие-то громкие слова, общие заявления; заявления в прессе и материалы из интернета. Эти материалы являются фейковыми и не имеют доказательной силы», — сказала она «РИА Новости» по итогам слушаний.

Заболоцкая добавила: Россия заявила суду о слабости и необоснованности продвигаемых Украиной аргументов. И отметила, что теперь Киев пытается задействовать политический момент, чтобы использовать в своих интересах.

Слушания по иску Украины против России от 2017 года прошли с 6 по 14 июня в Международном суде ООН в Гааге. Этот иск киевский режим подал в Международный суд ООН с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Россия неоднократно заявляла о гарантиях соблюдения прав человека на всех своих территориях и намерении защищать эти права. Власти РФ также указывали на регулярные обстрелы мирных городов Донбасса с 2014 года украинскими войсками и националистическими батальонами.

10 июня МИД РФ заявил, что Россия разочарована решением Международного суда ООН допустить 32 страны в качестве третьих сторон к делу по иску Украины о геноциде. В ведомстве отметили, что допущенные государства занимают прокиевскую позицию, а обвинения Украины абсурдны.

27 февраля 2022 года Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге через несколько дней после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Киев потребовал привлечь Россию к ответственности «за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.