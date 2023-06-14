Гастроэнтеролог призвала не злоупотреблять свежевыжатыми фруктовыми соками

Врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Екатерина Кашух рассказала, что чрезмерное потребление свежевыжатых фруктовых соков может спровоцировать преждевременное старение кожи и проблемы с поджелудочной железой.

По словам специалиста в беседе с «Российской газетой» в среду, 14 июня, свежевыжатые соки являются источниками витаминов, однако не стоит ими злоупотреблять, поскольку они содержат большое количество сахара. Так, в одном яблоке в 200 г содержится порядка 20 г сахара, а стакане свежевыжатого сока примерно три яблока, соответственно, в нем содержится 60 г сахара — это больше семи чайных ложек.

Врач отметила, что лишний сахар негативно отражается на фигуре и ухудшает выработку коллагена. Это, в свою очередь, приводит к преждевременному старению кожи, а также перегружает поджелудочную железу, отвечающую за регуляцию уровня глюкозы в крови, отмечает телеканал «360».

В этой связи употребление таких соков стоит ограничить людям с диабетом. Людям, у которых имеются заболевания ЖКТ, стоит отказаться от фрешей их цитрусовых и яблок из-за высокой кислотности.

Также такие соки способствуют выработке мочевой кислоты, переизбыток которой повышает риск возникновения подагры.

Специалист призвала относиться к свежевыжатым сокам как к десертам и не употреблять их каждый день. Лучше заменить их фруктами.

2 июня Кашух предупредила об опасности употребления мороженого в жару. По ее словам, резкий перепад температур, который выдерживает слизистая горла при употреблении в жару мороженого, а также холодных напитков, может привести к фарингиту или ларингиту, пишет сайт kp.ru. Врач рекомендовала есть мороженое небольшими кусочками, не спеша, отметив, что тогда шанс заболеть понизится.

Также в июне врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала, что злоупотребление лечебной минералкой может вызвать обострение болезни почек. Столовую минеральную воду можно пить ежедневно, тогда как лечебную рекомендуется употреблять по 250–300 мл три-четыре раза в день, курс 18–20 дней, пишет RT.

В мае врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова также указала на вред свежевыжатых соков. По ее словам, они содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров.

В январе диетолог-гастроэнтеролог, к.м.н. Ирина Бережная рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье. По ее словам, такие напитки имеют большую концентрацию. Она объяснила, что на стакан сока требуется около пяти яблок, а это огромное количество простых сахаров и фруктозы. Поэтому такие соки плохо влияют на зубы и желудок, а также стимулируют выброс инсулина, отмечает телеканал «Звезда». Бережная посоветовала выбрать в качестве альтернативы компоты и морсы.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н. Маргарита Арзуманян предупредила об опасности горячего чая. По ее словам, горячие напитки могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут повредить гортань и пищевод. Лучше всего, если температура чая будет соотноситься с температурой тела, пишет НСН.

В 2021 году специалисты из университета Эксетера в Великобритании провели исследование и выяснили, что употребление свекольного сока способствует развитию бактерий во рту, которые улучшают работу мозга и укрепляют кровеносные сосуды у пожилых людей в возрасте 70–80 лет, отмечает «Ридус».