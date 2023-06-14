Сальдо заявил о возможности восстановления плотины Каховской ГЭС

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС в будущем может быть восстановлена. Об этом он рассказал в среду, 14 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — цитирует Сальдо ТАСС.

Ранее в этот день он отметил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами. Он подчеркнул, что после того, как вода после прорыва дамбы сойдет, одной из важных задач станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне чрезвычайной ситуации.

Также в среду председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения составит около 40 млрд рублей, его оценка еще продолжается.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.