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The Guardian усомнилась в получении Украиной конкретных сроков по вступлению в НАТО

The Guardian: Украина не получит конкретных сроков по вступлению в НАТО на саммите в июле
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Украина не получит конкретный график вступления в НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом 14 июня сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Вместе с тем, по сведениям журналистов, Киеву могут гарантировать ускоренную процедуру вступления в военный блок в будущем. В частности, рассматривается вариант, при котором Украина сможет войти в НАТО без выполнения плана действий по членству.

«Члены НАТО, но за пределами официальных структур НАТО, также предложат Украине гарантии постконфликтной безопасности <...> Ожидается также, что они продолжат поставлять боеприпасы и помогать украинским вооруженным силам сближаться с НАТО. Но обязательства, скорее всего <...> не будут представлять собой конкретные предложения вооружений», — говорится в публикации.

The Guardian приходит к выводу, что отсутствие даты или четких условий, которые Украине необходимо будет выполнить для получения статуса члена НАТО, приведет к обвинениям со стороны Киева в том, что альянс делает немногим больше, чем повторяет обещание членства, данное Украине в апреле 2008 года, когда в Североатлантическом альянсе согласились с тем, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

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Ранее в этот же день эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что члены НАТО ищут варианты сотрудничества с Украиной без ее вступления в альянс.

7 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что в настоящее время своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

В свою очередь, Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не может провести процедуру в ускоренном порядке, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров. Также он подчеркнул, что в текущей ситуации проведение такой процедуры несвоевременно.

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