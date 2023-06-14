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Возбуждено уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве

По факту нападения мужчины с ножом на семью на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело
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По факту нападения вооруженного ножом мужчины на супругу и дочь на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России 14 июня.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»).

По данным ведомства, потерпевшие смогли оказать мужчине активное сопротивление, выбраться из квартиры и скрыться, а после обратиться за помощью. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователями столичного СК было осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и медико-криминалистическая.

Расследование находится на контроле Зюзинской межрайонной прокуратуры.

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Утром в среду мужчина после семейной ссоры с ножом напал на свою жену и 19-летнюю дочь, а затем забаррикадировался в квартире. Позднее источник «Известий» сообщил, что нападавший выпал с шестого этажа и выжил.

«Известия» также опубликовали видео с места происшествия, на которых запечатлен момент переговоров с мужчиной. Позже появились кадры, на которых видно, как сотрудник МЧС пытается удержать москвича, но тот срывается вниз.

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