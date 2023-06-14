Россияне потеряли документы из-за потопа в Абхазии

Посольство России в Абхазии оказало помощь трем взрослым и семерым детям, которые потеряли документы во время потопа. Об этом 14 июня сообщили «Известиям» в посольстве.

«Мы оказали консульскую помощь 10 россиянам, которые пострадали в Гагрском районе, в части, касающейся восстановления документов для того, чтобы они смоли выехать на территорию РФ», — сообщили представители посольства.

Как отмечается в сообщении, консульский сотрудник ездил в Гагрский район, где оказал помощь пострадавшим. Гражданам РФ выдали свидетельство на возвращение, которое позволит им пересечь границу и вернуться домой.

Ранее в этот день заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба сообщил, что автомобильную дорогу в Абхазии, которая соединяет Гагру и Сухум, перекрыли в результате сильного ливня. Кроме того, несколько частных домов смыло.