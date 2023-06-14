На границе России задержали двух граждан Эстонии

Российские пограничники задержали двух граждан Эстонии возле пограничного пункта Саатсе. Об этом 13 июня сообщил в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ) департамент полиции и погранохраны Эстонии.

«Это были наши логисты, которые ошибочно пересекли границу, готовясь к работам по содержанию границы. Во время задержания наши сотрудники не оказали сопротивление, и российские пограничники не применяли против них силу», — говорится в сообщении.

Эстонская погранслужба пригласила к себе российского представителя. Стороны не договорились о переводе задержанных в Эстонию.

Ранее, 9 июня, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу запретил въезд в страну главе Русской православной церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Эстония и ряд других стран начали вводить ограничения в отношении российских граждан, в том числе публичных и должностных лиц, а также запрещать связанную с Россией символику, на фоне спецоперации России по защите мирного населения Донбасса, которая была начата 24 февраля 2022.