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На границе России задержали двух граждан Эстонии

Российские пограничники задержали эстонцев, по ошибке пересекших российскую границу
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Российские пограничники задержали двух граждан Эстонии возле пограничного пункта Саатсе. Об этом 13 июня сообщил в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ) департамент полиции и погранохраны Эстонии.

«Это были наши логисты, которые ошибочно пересекли границу, готовясь к работам по содержанию границы. Во время задержания наши сотрудники не оказали сопротивление, и российские пограничники не применяли против них силу», — говорится в сообщении.

Эстонская погранслужба пригласила к себе российского представителя. Стороны не договорились о переводе задержанных в Эстонию.

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Ранее, 9 июня, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу запретил въезд в страну главе Русской православной церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Эстония и ряд других стран начали вводить ограничения в отношении российских граждан, в том числе публичных и должностных лиц, а также запрещать связанную с Россией символику, на фоне спецоперации России по защите мирного населения Донбасса, которая была начата 24 февраля 2022.

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