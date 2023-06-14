Кулеба сравнил Совет Украина – НАТО с танком без пушки

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отверг идею учреждения Совета Украина – НАТО и сравнил его с танком без пушки. Слова министра в среду, 14 июня, опубликовало внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

«Учредить в Вильнюсе Совет Украина – НАТО, не совершив решительного шага к членству (Киева в НАТО. — Ред,), — всё равно, что предоставить танк без пушки», — приводит цитату министерство.

В частности, Кулеба также заявил, что Украина нужна Североатлантическому альянсу как государство-член, а не просто как привилегированный партнер.

Данные заявления министра были сделаны им по итогам разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок, однако сообщается, что Кулеба всё же выразил ФРГ благодарность за поддержку.

Ранее в этот день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что ключевые игроки НАТО прекрасно понимают, что Киев не станет полноценным членом альянса на ближайшем саммите, и вынуждены назад отыгрывать свои обещания о скором членстве Украины в организации.

10 июня главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

В тот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств – участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе (11–12 июля) о членстве Украины преждевременно.