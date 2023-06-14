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Небензя назвал циничным отсутствие реакции правозащитников на притеснения УПЦ

Небензя: отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих выглядит цинично
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия считает циничным отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих на Украине. Об этом 14 июня на заседании СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, выступление которого опубликовано на сайте постпредства.

«На этом фоне циничным выглядит отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих, а также факты уничтожения и присвоения объектов религиозного культа», — подчеркнул Небензя.

Он напомнил, что в украинских СМИ ведется кампания против Украинской православной церкви (УПЦ) с призывами к полному запрету ее деятельности.

Речь идет о притеснениях монахов УПЦ на Украине и попытках захвата Киево-Печерской лавры и канонических храмов.

Захват с переворотом: на Украине раскольники заняли два храма УПЦ
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В частности, хозяйственный суд Киева на заседании 13 июня отказал канонической УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины 2 мая сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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