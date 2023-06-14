В лесах Новосибирской области пошли первые белые грибы

Жители Новосибирской области начали хвастаться в социальных сетях первыми результатами своей охоты на грибы. В лесах сибиряки находят белые, подберезовики и подосиновики. Фотографии они публикуют в тематическом сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск, НСО» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает VN.ru, жаркое начало июня немного отодвинуло начало грибного сезона. В регионе не было обильных осадков более двух недель, и почва в лесах сильно пересохла, что плохо для роста грибов.

Однако сейчас погода поменялась — температура воздуха опустилась до климатической нормы и прошли сильные ливни, в результате чего сформировались благоприятные условия для роста грибов. Так, одной из подписчиц сообщества удалось найти несколько белых и свинушек вблизи села Красный Яр. Однако женщина предупредила, что сейчас в лесах много клещей.

Традиционно белый гриб также можно встретить в Караканском бору, вблизи Спирино и Кольцово. Подберезовики и подосиновики могут расти в смешанных лесах. Эти грибы начинают прорастать в июне, а сходят на нет в конце сентября.

Ранее в июне грибников предупредили об уголовной ответственности. За сбор редких грибов в промышленных масштабах грозит до девяти лет лишения свободы.