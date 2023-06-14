В Красноярском крае за пять месяцев зафиксировали 18 случаев лихорадки денге

За пять месяцев в Красноярском крае зафиксировано 18 случаев заболевания лихорадкой денге, сообщил 14 июня глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он объяснил, что такой диагноз поставили жителям региона, вернувшимся из Таиланда и Египта, среди заболевших трое детей. Все обратившиеся к медикам отмечали укусы насекомых, но при этом репеллентами не пользовались.

«Последний случай был выявлен у беременной женщины, вернувшейся из Египта. На третий день после прилета она пожаловалась на повышение температуры, головные боли и сыпь на теле», — написал Горяев в Telegram-канале.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, передающееся кровососущими насекомыми.

В марте первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила был зарегистрирован в Красноярском крае. Болезнь диагностировали у женщины, вернувшейся из Таиланда.